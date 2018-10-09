Лагерные сборы ракетных войск и артиллерии ЮВО завершились на 18 полигонах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лагерные сборы соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) завершились на 18 полигонах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Астафьев отметил, что в ходе полевых сборов артиллеристы ЮВО впервые отрабатывали современные приемы контрбатарейной борьбы, так называемые "артиллерийские дуэли", основанные на опыте современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии.
"Контрбатарейная борьба включает в себя целый комплекс мероприятий, в частности ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку, а также использование обманных мероприятий. Новые тактические приемы существенно повышают живучесть подразделений в условиях общевойскового боя и расширяют возможности ведения контрбатарейной борьбы с артиллерийскими средствами противника", — подчеркнул начальник пресс-службы.
По словам Астафьева, в ходе полевых сборов артиллеристы впервые применили тактику ведения огня "кочующими минометами". Он отметил, что минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа текущего года по указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
Кроме того, всего в ходе полевых занятий проведено свыше 220 тактических и тактико-специальных учений с батареями, из них более 150 с боевой стрельбой, в ходе которых сержантами и офицерами было выполнено более 3 тысяч огневых задач.