Снайперы ЮВО отработали стрельбу на максимальных дальностях в Южной Осетии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии отработали стрельбу на максимальных дальностях, сообщает начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Снайперы российской военной базы 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Южной Осетии, отработали стрельбу на максимальных дальностях", — заявил Астафьев.
Отмечается, что в рамках учений на полигоне Дзарцеми снайперы уничтожили условных террористов на предельно дальних дистанциях.
По данным пресс-службы, в учениях приняло участие более 300 военнослужащих российской военной базы ЮВО.