Снайперы ЮВО отработали стрельбу на максимальных дальностях в Южной Осетии

Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото

Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии отработали стрельбу на максимальных дальностях, сообщает начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Снайперы российской военной базы 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Южной Осетии, отработали стрельбу на максимальных дальностях", — заявил Астафьев.

Отмечается, что в рамках учений на полигоне Дзарцеми снайперы уничтожили условных террористов на предельно дальних дистанциях.

Астафьев добавил, что особое внимание на этих учениях уделялось вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки.

По данным пресс-службы, в учениях приняло участие более 300 военнослужащих российской военной базы ЮВО.