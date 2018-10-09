Ракеты по-киевски. Сможет ли Украина создать высокоточное оружие

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Украина продолжает активно вооружаться — госконцерн "Укроборонпром" в этом году передал ВСУ три с половиной тысячи единиц техники и вооружения. Президент Петр Порошенко утверждает, что в дальнейшем украинский ВПК сосредоточится на создании собственного высокоточного ракетного оружия, не уступающего по характеристикам лучшим мировым образцам. По силам ли эта задача Киеву — в материале РИА Новости.

Наполеоновские амбиции



Киевские политики и военное руководство уже не первый год твердят о возрождении военно-промышленного комплекса. Катализатором, как они подчеркивают, выступила некая "российская агрессия", в ответ на которую ВПК мобилизовался и теперь регулярно рапортует об инновациях. В том числе и в области ракетно-артиллерийского вооружения.

Так, два года назад анонсирован оперативно-тактический комплекс "Гром-2", который должен прийти на смену советским ОТРК "Точка-У" и стать аналогом российского "Искандера". Комплекс разрабатывает КБ "Южное", а деньги на ОКР выделила Саудовская Аравия. Максимальная дальность стрельбы, как заявляют конструкторы, составит 300 километров с возможностью увеличения до пятисот.

Одной из потенциальных целей комплекса украинские военные эксперты, конечно, сразу же назвали Крымский мост и некоторые российские города — Курск, Белгород и Воронеж. Причем, по их мнению, российские С-300 и даже С-400 будут бессильны перед "Громом", ведь его ракета может маневрировать и менять траекторию полета, прорывая самые мощные системы ПВО. Это оружие, уверены в Киеве, в корне изменит ситуацию в регионе.

Впрочем, по информации издания "Обозреватель", разработкой ОТРК "Гром-2" украинцы занялись еще 15 лет назад, но так и не довели проект до завершения. Причина банальна — нехватка финансирования. Вспомнили о проекте после того, как исчерпали запасы ракет для "Точки-У", расстреляв их в боях на юго-востоке страны.

© КБ "Южное" Пусковая установка "Гром-2" без контейнеров с ракетами © КБ "Южное" Пусковая установка "Гром-2" без контейнеров с ракетами

Еще одна перспективная разработка — первая украинская крылатая ракета "Нептун", летные испытания которой прошли в августе на юге Одесской области. Предусмотрены варианты корабельного, наземного и воздушного базирования. Ракета предназначена для поражения морских целей и береговых объектов на дальности до 280 километров, а на испытаниях попала в цель на дистанции сто километров. Об этом лично доложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, поставив "Нептун" в один ряд с российскими "Калибрами" и американскими "Томагавками". По мнению украинских экспертов, добиться тысячекилометровой дальности несложно — топливные баки пообъемней прикрутить, и дело сделано. Даже с носителями уже определились — катера так называемого "москитного флота" Украины в Азовском море.

Следующий этап перевооружения — высокоточные ракеты средней дальности. Один из украинских военных экспертов Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию Ukrlife заявил, что Украина создаст ракету, способную поражать цели на расстоянии в полторы тысячи километров и даже "достать до Москвы". По его словам, новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина с "сотней-двумя таких ракет" сможет "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции".

Разбазаренное наследие



Однако все эти громкие заявления с треском разбиваются о суровую реальность. От СССР Украине достались десятки научно-исследовательских, производственных предприятий и конструкторских бюро, но после перестройки они большей частью деградировали до такой степени, что вряд ли сегодня способны создать нечто, "не уступающее лучшим мировым образцам". Это касается и ракетно-артиллерийской сферы.

"Чтобы производить качественное вооружение, необходим определенный научно-технический задел, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Военно-промышленный комплекс Украины находится в стагнации. Они могут выпускать единичные образцы вооружения — максимум небольшие партии. Крупносерийное производство слишком затратное и не по карману стране. Разбазарить все было очень просто, создавать новое гораздо сложнее".

Член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский считает, что Киев вряд ли в состоянии разработать ракету, способную "достать до Москвы". "На Украине, конечно, есть конструкторское бюро "Южное" и завод "Южмаш", которые выпускали межконтинентальные баллистические ракеты, — прокомментировал он РИА Новости. — Но как они сегодня будут делать подобные ракеты? Во-первых, положение самого КБ и завода, честно сказать, катастрофическое. Во-вторых, огромное количество комплектующих для этих изделий поступало из России, то есть полного цикла производства на территории Украины не было".

Кроме того, есть еще один фактор — договор о режиме контроля за ракетными технологиями, подписанный в том числе США и Россией. Этот документ обязывает не распространять технологии, способные привести к созданию ракет дальностью свыше 300 километров и полезной нагрузкой больше 500 килограммов.

© КБ "Южное" Украинский ракетный комплекс "Гром-2" © КБ "Южное" Украинский ракетный комплекс "Гром-2"

Нерадужные перспективы



Что касается экспорта — для успеха на мировом рынке оружие должно доказать свою эффективность и стоять на вооружении армии страны-производителя, добавил Леонков.

"Первый вопрос, который всегда задают заказчики: а вооружена ли этим комплексом армия Украины, — отметил эксперт. — Если нет, какой смысл покупать кота в мешке? Истории с некачественным вооружением, которое Украина продавала за рубеж, хорошо известны. Например, Таиланд повелся на их танки, Болгария пыталась отремонтировать свои самолеты — тоже себе локти кусала. Негатив распространяется гораздо быстрее, чем позитив, и список стран, готовых сотрудничать с украинским ВПК, все меньше".

В 1990-х Украина входила в десятку мировых лидеров по экспорту оружия за счет распродажи советских запасов. Собственное оружие страна серийно производить не может, так как все производство было тесно завязано на кооперацию с Россией. Сегодня сотрудничество разрушено и заместить его нечем.

Очевидно, что все заявления украинского руководства о возрождении военно-промышленного комплекса — чистой воды пропаганда, направленная на выбивание очередных миллионов из госбюджета и помощи западных партнеров. Дальше выставочных образцов и единичных экземпляров "новейшей" боевой техники дело, скорее всего, не пойдет.