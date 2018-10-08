В Армении начались совместные с Россией военные учения

Военнослужащий во время учений в Армении. Архивное фото

Военнослужащий во время учений в Армении. Архивное фото

ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Учения армяно-российской объединенной группировки войск стартовали в понедельник в Армении, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

"На полигоне "Маршал Баграмян" 8 октября под руководством командующего армяно-российской объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна стартовали совместные учения", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что цель учений – решение задач, поставленных перед различными видами войск, обеспечение слаженности и проверка боевой готовности подразделений при решительных действиях, формирование высоких морально-волевых, боевых и психологических качеств военнослужащих. По данным пресс-службы, учения продлятся до 13 октября.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что тема учений — "Приведение воинских частей и подразделений в боевую готовность: усиление охраны государственной границы, применение сил и средств ПВО, подготовка и ведение оборонительного боя". Отмечалось, что они проводятся для повышения практических навыков командиров сводного полка и батальонов, обеспечения слаженности действий личного состава при управлении подразделениями, приведении войск в боевую готовность и ведении оборонительного боя.

В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды. Госдума ратифицировала соглашение 14 июля 2017 года, а парламент Армении — 5 октября.