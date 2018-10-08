Главком ВМФ оценил боевой опыт командиров российских кораблей

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Большинство командиров российских кораблей имеют практический опыт борьбы с терроризмом в Сирии, учебные учреждения ВМФ готовят командиров новой формации, сообщил главнокомандующий российским ВМФ Владимир Королев в поздравительной телеграмме командованиям российских флотов и Каспийской флотилии в связи с Днем командира корабля, подводной лодки и воздушного судна.

"Большинство командиров кораблей сегодня имеют практический опыт действий против террористических группировок в Сирийской арабской республике, опыт участия в масштабных учениях вооруженных сил, опыт дальних походов в Арктических широтах и других районах Мирового океана. В военно-морском флоте создана и успешно функционирует подготовка командиров новой формации", — приводятся в релизе пресс-службы Минобороны по Военно-морскому флоту слова Королева.

По его словам, надводными кораблями, атомными и дизель-электрическими подводными лодками ВМФ России сегодня командуют офицеры, которых отличают высокая ответственность, профессионализм и способность молниеносно принимать грамотные решения. Подготовкой таких кадров напрямую занимаются главное командование ВМФ, образовательные учреждения военного учебно-научного центра ВМФ, учебные центры.

"В основе подготовки командиров лежат высокие требования. Это авторитет для экипажа, современная профессиональная подготовка, позволяющая командовать кораблями и подводными лодками, нового поколения, поступающих на вооружение ВМФ и оснащенных новыми типами вооружения", — сказал Королёв.

Он сообщил, что командирское звено Военно-морского флота эффективно выполняет свои функции при организации действий кораблей, подводных лодок и самолетов морской авиации в составе межвидовых группировок и разнородных группировок сил флота. По его словам, главное командование ВМФ стремится к тому, чтобы личность будущего командира была замечена в процессе профессионального отбора уже на первых этапах обучения в военно-морских институтах и с первых шагов службы в действующих соединениях флота и на кораблях.

"Система подготовки командиров кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов построена сегодня на принципах готовности к освоению и эксплуатации новой техники и вооружения. С этой целью проводятся тренировки и занятия на современных тренажерах, стажировки на новых кораблях, поступивших в состав ВМФ, производится целенаправленная подготовка к участию командиров и экипажей в испытаниях кораблей, и подводных лодок. Неизменной и главной чертой профессиональной деятельности и личности командира остается и будет оставаться – забота о людях и умение своим примером мобилизовать подчиненных на выполнение задач любой сложности", — добавил Королев.