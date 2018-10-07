Борисов рассказал о положении России на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США является единственным серьезным конкурентом России на рынке вооружений, считает вице-премьер РФ по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.

"Наша страна занимает второе место, и единственным серьезным конкурентом здесь являются пока только США", — сказал Борисов в ходе выступления в МГУ. Его слова приводятся на сайте правительства.

Борисов привёл данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), что в среднем в 2013-2017 годах доля США на мировом рынке экспорта вооружений составляла 34%, России – 22%.

"На третьем месте с большим отрывом располагается Франция, чей результат составляет порядка 6,7%", — добавил вице-премьер.

Борисов отметил, что за последнее десятилетие в российском ОПК произошел переход от логики отраслевого управления советского типа к рыночной управленческой модели, в которой ключевую роль в принятии решений играют интегрированные холдинговые структуры — в первую очередь госкорпорации "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", АО "Объединённая судостроительная корпорация", АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и другие.

По его словам, наибольшая доля выпуска продукции в российской оборонке обеспечивается авиастроением, радиоэлектронным комплексом и судостроением.