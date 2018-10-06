Корабли Каспийской флотилии нанесли по "противнику" удар "Калибрами"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан" российской Каспийской флотилии на учениях нанесли удар условному противнику высокоточным ракетным комплексом "Калибр-НК", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, экипажи кораблей нанесли ракетный удар высокоточным оружием по береговым целям из 8-ячеечного комплекса "Калибр-НК". Ракеты успешно поразили береговые цели, пролетев около 100 морских миль (180 километров).

"В ходе проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения (КШУ) под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан" выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника на острове Чечень", — сказал Астафьев.

Астафьев добавил, что в учениях принимали участие до 7 тысяч военнослужащих и было задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.