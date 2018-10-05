В Госдуме оценили заключение контракта с Индией на поставку С-400

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Индии осознают превосходство российских систем ПВО С-400 над иностранными аналогами, заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин. Об этом сообщает RT.

По его словам, Нью-Дели при выборе зенитно-ракетных комплексов руководствовался собственными интересами, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

"Сегодня США действуют вопреки логике здравого смысла, интересам обеспечения стабильности в мире, а из личной выгоды, пытаясь принудить различные государства к политике, которую они проводят в отношении России, что, безусловно, неприемлемо. Индия — да и не только она — прекрасно это осознает", — сказал депутат, отметив, что возможности развития российско-индийских отношений не исчерпываются сотрудничеством в военно-технической сфере.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время визита Владимира Путина в Индию был подписан договор на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Сумма сделки составила 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим иностранным покупателем "Триумфов". Ранее решение о закупке комплексов С-400 приняли Китай и Турция.

С-400 "Триумф" — новейший российский зенитно-ракетный комплекс. Он способен поражать летательные аппараты, наземные объекты, крылатые и баллистические ракеты, в том числе среднего радиуса действия, на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров.