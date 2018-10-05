Россия ожидает скорого подписания новых оружейных контрактов с Индией

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ряд других крупных контрактов на экспорт оружия в Индию находится в высокой степени готовности, есть надежда подписать их в ближайшее время, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев после подписания исторического соглашения на поставку ЗРС С-400.

Индия — крупнейший партнер России по военно-техническому сотрудничеству, а контракт по С-400 стал самым масштабным в истории двусторонних отношений.

"Рособоронэкспорт готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. В высокой степени готовности находится ряд других крупных контрактов на поставку российских вооружений в Индию, и мы надеемся подписать их в ближайшее время", – сказал он.