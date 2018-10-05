В России откроют пять новых парков "Патриот"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минобороны создаст сеть парков "Патриот" по всей России, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное автономное учреждение "Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Западного военного округа" (Санкт-Петербург, Кронштадт, Ленинградская область)", — говорится в документе.

Кроме этого парки появятся на острове Русский в Приморском крае, в Верхней Пышме (в Свердловской области), где находится один из крупнейших в России музей военной техники "Боевая слава Урала" (в музее представлены уникальные образцы военной техники разных лет), в Севастополе и в поселке Кильдинстрой в Мурманской области. Парки отнесут к ведению Минобороны РФ.

Отмечается, что в числе основных целей создания парков — мотивировать молодежь к прохождению службы по контракту и призыву, рассказывать о военной технике, следить за сохранностью музейных коллекций, а также спортивная подготовка.