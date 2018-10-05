В Севастополь впервые прибыл фрегат "Адмирал Макаров"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Макаров" впервые прибыл в пятницу в главную базу Черноморского флота (ЧФ) – Севастополь, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Он рассказал, что торжественный ритуал, посвящённый прибытию корабля, прошёл под руководством начальника штаба Черноморского флота контр-адмирала Виктора Лиина. Командир "Адмирала Макарова" капитан 2 ранга Григорий Бреев доложил начальнику штаба флота об успешном завершении межфлотского перехода и выполнении задач в дальней морской зоне.

"Новейший фрегат "Адмирал Макаров" впервые после вступления в состав Черноморского флота прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе. Ранее экипаж фрегата принял участие в главном военно-морском параде в честь празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, в межфлотском учении на Балтийском флоте, а также в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом в Средиземном море", — сказал Рулев.

Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).