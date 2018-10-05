В Крыму прокомментировали планы Киева провести учения в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Украина не обладает реальными военными силами для проведения широкомасштабных учений в Азовском море, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море. По его словам, Украина наращивает военные силы из-за "российской агрессии".

"Все эти сообщения о якобы масштабных учениях являются продуктами фейк-ньюс, потому что никаких реальных сил, рычагов и реальных материальных средств у Украины для этого нет. Это все просто болтовня", — сказал РИА Новости Иоффе.

При этом, по его словам, крымчане надежно защищены от любых провокаций в Азовском море.

"Крымчане надежно охраняются всей мощью российских вооруженных сил, и здесь нет никаких сомнений. Надо просто привыкнуть к тому, что со стороны Украины будут по мере приближения выборов все больше звучать пропагандистские и ни на чем не основанные угрозы, лозунги, ложные сведения. Нам нужно спокойно делать свое дело и не обращать внимания на эти выступления", — сказал Иоффе.

Ранее в МИД РФ, комментируя высказывания главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина по Азовскому морю, подчеркнули, что недружественные действия официального Киева являются попыткой заработать очки в предвыборной гонке, при этом нынешние украинские власти игнорируют долгосрочные стратегические интересы страны.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".