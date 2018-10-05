МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. C российским зенитно-ракетным комплексом С-300 может сравниться только американский ЗРК Patriot. Об этом в интервью военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу заявил бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро концерна "Алмаз-Антей" Игорь Ашурбейли.

"Потому что пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции", — привел журналист высказывание собеседника из еще не опубликованной беседы в эфире шоу "Открытый эфир" на телеканале "Звезда".

По словам Ашурбейли, у российских систем С-400 и С-500 в мире конкурентов уже нет.

Экс-гендиректор концерна также отметил, что ЗРК С-300 в Сирии способны закрыть от ракет от 150 до 250 километров воздушного пространства в зависимости от типа применяемой ракеты. Если бы С-300 поставили в Сирию в 2013 году, то F-16 ВВС Израиля не смогли бы "так просто подлететь" и осуществить налет, во время которого был сбит российский самолет Ил-20, добавил он.

В сентябре российский самолет, находившийся в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит ракетой комплекса С-200 при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны России, Израиль уведомил российскую сторону о налете лишь за минуту до его начала, введя ее в заблуждение относительно района удара и местонахождения самолетов. В ведомстве заявили, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар ПВО Сирии.