Морпехи ТОФ показали морякам ВМС Филиппин высадку десанта на побережье

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) показали морякам ВМС Филиппин с десантного корабля-дока "Тарлак", который находится во Владивостоке с первым в истории визитом, эпизод высадки морского десанта на необорудованное побережье, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Десантный корабль-док "Тарлак" Военно-морских сил Филиппин прибыл во Владивосток 1 октября. Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц обсудил с офицерами ВМФ Филиппин вопросы международного военного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Иностранные моряки посетили во Владивостоке дизельную подводную лодку Тихоокеанского флота "Комсомольск-на-Амуре".

В ходе визита порядка 100 военнослужащих ВМФ Филиппин посетили полигон морской пехоты ТОФ Горностай. Заместитель командующего ТОФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко рассказал командиру оперативного соединения национальных ВМС капитану 1 ранга Флоранте Нарола Гагуа об истории создания морской пехоты на Тихом океане, задачах морских пехотинцев и принципах отбора на службу.

"Вниманию гостей на полигоне был представлен эпизод высадки морского десанта на необорудованное побережье в ходе которого новые БТР-82А имитировали выход на плав с большого десантного корабля и подход к побережью. Также филиппинским морякам показали, как морская пехота при поддержке бронетранспортеров, применяя стрелковое оружие и гранатометы, ведет бой в обороне, прохождение морпехами полосы препятствий и выполнение приемов рукопашного боя", — сказал Воскресенский.

Филиппинцы испытали свои силы на полосе препятствий и потренировались в стрельбе из штатных образцов стрелкового оружия морпехов ТОФ. Гостям также показали образцы современной военной техники береговых войск флота.