В Хабаровском крае расчеты С-300 отразили налет авиации "противника"

ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Расчеты ЗРК С-300 Восточного военного округа (ВВО) на тактико-специальных учениях с военнослужащими войск противовоздушной обороны в Хабаровском крае отразили налет авиации условного противника, выполнив электронные пуски ракет, сообщает пресс-служба округа.

Отмечается, что роль условного противника исполняли истребители-бомбардировщики Су-34 местной авиачасти.

"В ходе проведения активной фазы учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей условного противника в зоне ответственности. Военнослужащие провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков "противника", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, электронные пуски ракет проходили в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.