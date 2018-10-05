Военные из России и Монголии отработали огневое поражение "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Военные России и Монголии совместно отработали огневое поражение условного противника на учениях "Селенга-2018" в Бурятии, пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии совместно отработали порядок огневого поражения условного противника, а также вопросы взаимодействия с вертолетами армейской авиации ВВО", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что огонь вели танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, гаубичная артиллерия и минометы, а также реактивные системы залпового огня "Ураган". Все мишени, обозначающие условного противника, были поражены.

В совместном учении задействованы более тысячи военнослужащих и до 200 единиц боевой техники. Подразделения отрабатывают борьбу с незаконными вооруженными формированиями и проведут контртеррористические операции по нескольким сценариям с привлечением авиации и современной тактики огневого поражения целей.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. От российской стороны участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО в республике Бурятия.