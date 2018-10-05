В ВВО прошли внезапные проверки подразделений антитеррора

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Внезапные комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму состоялись в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, а также Амурской, Сахалинской областях и ЕАО, сообщает пресс-служба ВВО.

"Большинство тренировок проводилось нешаблонно… Группы условно нападавших использовали современные технические средства дистанционного наблюдения и доставки муляжей гранат. Так, при проникновении на территорию воинских объектов использовались квадрокоптеры промышленного производства и муляжи радиоуправляемых фугасов, приводящихся в действие по звонку мобильного телефона", — говорится в сообщении.

В ходе практической части занятий военные отработали вывод техники и подразделений усиления в заданные районы воинских гарнизонов. В состав групп антитеррора вошли специалисты радиоэлектронной борьбы, РХБ-защиты и саперы. В тренировках участвовали бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун" и другая современная техника.

"Все попытки совершить террор на территории воинских объектов были устранены… К участию было привлечено более 2,5 тысячи человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", — отмечает пресс-служба.