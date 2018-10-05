Противотанковые подразделения уничтожили "противника" в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт – РИА Новости. Противотанковые подразделения артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронированные цели условного противника в Северной Осетии с использованием противотанковых управляемых ракетных комплексов "Штурм-С", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Розыгрыш практических действий войск проходил на полигоне Тарский в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения.

"Противотанкисты отработали учебно-боевые задачи на этапе развертывания танковых, мотострелковых и огнеметных подразделений во взводные колонны, тем самым оказывая огневую поддержку войскам, переходящим в наступление", — сказал Астафьев.

По его словам, для обеспечения перехода в атаку противотанковые подразделения заблаговременно уничтожили танки и другие бронированные средства условного противника на переднем крае района боевых действий.

"Штурм-С" предназначен для уничтожения танков и других бронированных целей, полевых укреплений, живой силы противника, а также низколетящих малоскоростных воздушных целей. "Штурм-С" способен поразить цель на дальности от 400 до 5 тысяч метров. Кумулятивная боевая часть ракеты обеспечивает пробивание брони толщиной до 560 миллиметров.

Учения проводятся на восьми общевойсковых полигонах военного округа, в том числе в Армении, Абхазии и Южной Осетии. В розыгрышах тактических эпизодов принимают участие до 7 тысяч военнослужащих, задействованы более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ. Учения проходят под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.