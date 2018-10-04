СВР будет совершенствовать подготовку разведчиков, сообщил Нарышкин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подготовка российских разведчиков будет совершенствоваться, исходя не только из возникновения новых угроз в мире, но и по мере новых технологических прорывов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В интервью телеканалу "Звезда" по случаю 80-летия создания Академии внешней разведки — высшего учебного заведения, готовящего кадры для оперативного состава СВР, Нарышкин рассказал об основных принципах работы Академии. Ведущий поинтересовался, изменится ли подготовка разведчиков лет через двадцать, к 100-летию Академии.

"Конечно, изменится. Прошедшие 80 лет работы этого учебного заведения говорят о том, что подготовка будущих сотрудников Службы внешней разведки меняется, должна меняться в соответствии с требованиями времени, в соответствии с теми новыми угрозами, которые появляются в мире, в соответствии с технологическими революциями, которые происходят", — ответил Нарышкин.

"Так что через 20 лет будут, может быть, и новые дисциплины, которые будут преподаваться в Академии", — добавил он.

По словам Нарышкина, время учебы в Академии внешней разведки "очень сконцентрировано и сжато". "За период обучения слушатель должен овладеть очень большим объемом новых для него знаний и навыков", — отметил директор СВР.

"За время работы во внешней разведке больших успехов добивается тот, кто, конечно, с большим энтузиазмом и с большими результатами как раз овладевал этими специфическими знаниями ", — отметил Нарышкин.

Он напомнил о существовании крылатого выражения "есть такая профессия – Родину защищать". " Вот этот принцип в Службе внешней разведки можно реализовать наилучшим образом", — подчеркнул Нарышкин.

Академия внешней разведки основана 3 октября 1938 года как Школа особого назначения (ШОН). В 1943 году ШОН переименовали в Разведывательную школу (РАШ) 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР. С сентября 1948 года РАШ вновь переименовали в Высшую разведывательную школу (ВРШ). В переписке в системе Комитета госбезопасности СССР и в обиходе ВРШ еще называли "школой №101". В 1967 году за вклад воспитанников ВРШ в обеспечение безопасности государства ее наградили орденом Красного Знамени. Еще через год Высшую разведывательную школу преобразовали в Краснознаменный институт (КИ) КГБ СССР с правами высшего учебного заведения. После кончины в 1984 году советского лидера, бывшего председателя КГБ Юрия Андропова Краснознаменному институту присвоили его имя. С конца 1994 года КИ называется Академией внешней разведки.