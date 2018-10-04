РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт — РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Южную Осетию, где обсудил с руководством республики совместную боевую подготовку военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
На полигоне российской военной базы командующий оценил подготовку командного состава и подразделений соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО. В едином замысле вместе с российскими военнослужащими учебно-боевые задачи выполняли военные Южной Осетии.
В полевых условиях подразделения базы разыграли тактический эпизод в рамках масштабного командно-штабного учения с группировками войск, которые проводятся на Владикавказском и Прикаспийском направлениях.