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Безопасность

Фрегат "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь из Средиземного моря

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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. Архивное фотоФрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Кадры совместных учений в Средиземном море ВМФ и ВКС России
© Министерство обороны РФ Ruptly
Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море
"Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования — город-герой Севастополь", — сказал он.

По словам Рулева, в настоящее время корабль проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

Он добавил, что в Средиземном море фрегат отработал задачи по предназначению в ходе межфлотского учения под руководством Главнокомандующего ВМФ России. Прибытие корабля и его торжественная встреча планируются в конце недели.

Самые известные военные корабли и подводные лодки России
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"Перейти в фотобанк"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗнаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.Крейсер Аврора у набережной Невы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
© Фото : Минобороны РФАвианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).Авианосец Адмирал Кузнецов
© Фото : Минобороны РФ
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.Сторожевой корабль Адмирал Григорович в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
© РИА Новости / Сергей АнашкевичПерейти в фотобанкСпасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.Спасательное судно-катамаран Коммуна Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Анашкевич
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Спасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанк"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.Спасательное судно Игорь Белоусов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБ-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.Подводная лодка Б-261 Новороссийск в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил подводный крейсер Дмитрий Донской в Северодвинске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег КулешовК-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.АПЛ Северодвинск
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
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