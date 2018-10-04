Танкисты ВВО учат монгольских военных "карусели" и "качелям"

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Танкисты Восточного военного округа в ходе российско-монгольских военных учений "Селенга-2018" обучают монгольских коллег уничтожению условного противника при помощи "танковой карусели" и "качелей", сообщает пресс-служба ВВО.

"На полигоне "Бурдуны" Республики Бурятия… танкисты Восточного военного округа поделились опытом применения современных приемов огневого поражения. В частности, монгольских танкистов обучают уничтожению условного противника при помощи "танковой карусели" и "качелей", — говорится в сообщении.

Принцип ведения танкового боя "огневой каруселью" заключается в поочередной смене по кругу боевых машин, идущих друг за другом, и поражении "противника" фланговым огнем в движении. "Качели" используются для ведения непрерывного огня несколькими танками, поочередно выезжающими из укрытия.

Отмечается, что эти приемы позволяют постоянно маневрировать или находиться в укрытии. В степной местности полигона "Бурдуны" эта тактика ведения боя полностью себя оправдывает.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. От российской стороны участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО в республике Бурятия. Военнослужащие отрабатывают борьбу с условными незаконными формированиями. Всего в маневрах принимает участие более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц боевой и специальной техники.