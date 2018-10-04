Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах

Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото

Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новейшие загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж-ДМ" поставлены на боевое дежурство под Оренбургом, в Алтайском и Красноярском краях, таким образом подобные станции расположены уже в семи регионах России, сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что три новые станции "Воронеж" начали опытно-боевое дежурство в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области. До конца 2017 года планировалось завершить их опытную эксплуатацию и поставить на боевое дежурство.

"Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях", — сказали в Минобороны.

"Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области", — добавили в ведомстве.

Космические войска России отмечают 4 октября профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры – с космодрома "Байконур" был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление им в орбитальном полете осуществляли специалисты Космических войск.