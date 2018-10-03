В Арктике североморцы установили памятник экипажам погибших тральщиков

МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Церемония освящения памятника экипажам тральщиков, героически погибшим при защите арктических конвоев в августе-сентябре 1944 года, состоялась в среду в самом северном населённом пункте России — посёлке Диксон (полуостров Таймыр), сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Памятник был установлен моряками арктической группировки Северного флота совместно с администрацией посёлка Диксон по инициативе экипажа морского тральщика "Владимир Гуманенко". "Он представляет собой якорь тральщика, установленный на каменном пьедестале с информационной табличкой", — пояснил Серга.

По его словам, в церемонии освящения приняли участие представители экипажей кораблей Северного флота, завершающих выполнение задач очередного арктического похода, во главе с командиром отряда – контр-адмиралом Александром Пешковым, руководство и жители посёлка Диксон. После освящения памятника в поселковом Храме Пресвятой Троицы состоялась лития по защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Воины-североморцы не впервые принимают участие в установке и облагораживании памятников воинской славы в Арктике. В августе 2015 года во время празднования 100-летия посёлка Диксон экипажи кораблей Северного флота помогли местным жителям с проведением ремонта мемориала "Братская могила семи героев-североморцев" и памятника исследователю Арктики Никифору Бегичеву. В ходе недавней комплексной экспедиции на Новую Землю североморцы также установили и восстановили несколько мемориалов исследователям и защитникам российской Арктики.

Тральщики Т-114 и Т-118 обеспечивали проводку конвоя БД-5 между портами Северодвинск и Диксон. 12 августа 1944 года они вместе с транспортом "Марина Раскова", на котором находилось 417 человек команды и пассажиров, в том числе 116 женщин и 20 детей, были потоплены в Карском море немецкой подводной лодкой U-365.

Тральщик Т-120 погиб 24 сентября 1944 года в Карском море, обеспечивая проводку конвоя ВД-1. Он был дважды торпедирован немецкой подводной лодкой U-739.

Днём ранее экипаж другой гитлеровской субмарины U-957 потопил сторожевой корабль "Бриллиант", который принял на себя удар торпеды, защищая самое большое судно конвоя – транспорт "Революционер". В итоге конвой прибыл в пункт назначения без потери транспортных судов. Тральщик Т-120 стал последней потерей Северного флота от действий немецких подводников в Арктике в годы Великой Отечественной войны.