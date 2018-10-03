ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Военнослужащие России и Монголии на учебно-тренировочном комплексе "Бурдуны" в республике Бурятия приступили к отработке практических действий в ходе совместных учений "Селенга-2018", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии в рамках российско-монгольских учений "Селенга-2018". Подразделения Вооруженных сил России и Монголии после изучения маршрутов выдвижения и организации связи, на боевой технике и в пешем порядке отработали различные тактические приемы по ведению обороны и наступления", — говорится в сообщении.

Объединенный штаб руководства учения согласовал порядок действий войск, стороны отработали сигналы управления и взаимодействия.

Учения продлятся до 12 октября. В них принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.