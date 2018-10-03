Под Новосибирском спецназ высадил десант и захватил аэродром "противника"

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа в Новосибирской области выполнили десантирование с вертолета Ми-8 "Терминатор" и захватили аэродром условного противника, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учений спецназ выполнил десантирование в глубокий тыл условного противника с вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" с минимальной высоты (600 метров), использовав парашюты Д-10. Далее разведывательная группа скрыто выдвинулась в район аэродрома", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спецназ захватил командно-наблюдательный пункт, а также ближние и дальние приводные радиостанции. После этого военнослужащие вступили в бой с условным противником, охранявшего объект, обеспечили охрану аэродрома до прибытия тактического воздушного десанта на вертолете "Терминатор" и беспрепятственную высадку главных сил.

В отработке тактических действий спецназа было задействовано около 150 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, добавили в ЦВО.