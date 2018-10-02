Путин провел совещание с членами Совета Безопасности

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.
На заседании присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин, Шойгу и спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов.