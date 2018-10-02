Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Баренцевом море

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, отработал защиту от самолетов в Баренцевом море, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Экипаж корабля провел учение по противовоздушной обороне с использованием бортового радиотехнического вооружения и зенитно-ракетного комплекса. Обеспечивали проведения учений малый противолодочный корабль "Снежногорск", выпустивший ракеты-мишени "Саман" и самолеты объединения ВВС и ПВО Северного флота", — сказал Серга.

Как он отметил, в ходе учения североморцы обнаружили и сопроводили маломерные воздушные цели, отработали организацию боевого применения зенитно-ракетного комплекса.

"После завершения отработки учебно-боевых задач в Баренцевом море фрегат вернется в главную базу Северного флота — Североморск", — добавил Серга.