Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Баренцевом море

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, отработал защиту от самолетов в Баренцевом море, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Как он отметил, в ходе учения североморцы обнаружили и сопроводили маломерные воздушные цели, отработали организацию боевого применения зенитно-ракетного комплекса.
"После завершения отработки учебно-боевых задач в Баренцевом море фрегат вернется в главную базу Северного флота — Североморск", — добавил Серга.