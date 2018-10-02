Стрельба "по-македонски". Как небольшая балканская страна усилит НАТО

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Ряды НАТО скоро пополнятся "юбилейным" тридцатым государством. Граждане Македонии на общенациональном референдуме проголосовали за вступление страны в Североатлантический альянс и Евросоюз. Генсек НАТО Йенс Столтенберг одним из первых выразил удовлетворение итогами плебисцита и подчеркнул, что двери военного блока открыты для всех. О том, какую выгоду извлечет НАТО от свежего пополнения, — в материале РИА Новости.

"Карманное" войско

Македония сотрудничает с НАТО уже 23 года. Правительство страны в ноябре 1993-го заключило с Североатлантическим альянсом договор "Партнерство ради мира", а в апреле 1999-го подписало план действий по членству в блоке. Вооруженные силы этого государства, насчитывающие всего восемь тысяч человек личного состава, давно и упорно перевооружаются, переходят на натовские стандарты и ограниченно участвуют в операциях НАТО. В частности, отдельные подразделения македонской армии и спецназа выполняли боевые задачи в Косово, Ираке и Афганистане под непосредственным командованием американских генералов.

Военный бюджет Македонии сравним с оборонным "кошельком" Парагвая или соседней Албании — 156 миллионов долларов, что для армии численностью в две дивизии вполне серьезные деньги. Вооруженные силы страны с 2005-го полностью переведены на контракт. Македония располагает Сухопутными войсками и Военно-воздушными силами. Полноценного флота нет, так как нет выхода к морю. В Преспенском и Охридском озерах несут боевое дежурство небольшие отряды катеров.

© AP Photo / Boris Grdanoski Офицер Вооруженных сил Республики Македонии проверяет оружие солдат перед отправкой в Ирак © AP Photo / Boris Grdanoski Офицер Вооруженных сил Республики Македонии проверяет оружие солдат перед отправкой в Ирак

Вооруженные силы Македонии структурно состоят из трех бригад — пехотной, авиационной и логистической, а также отряда специального назначения "Волки" и отдельного разведывательного батальона "Рейнджер". Основная ударная мощь сухопутных сил — 31 танк Т-72. Немного, но лучше, чем в момент основания национальной армии, в 1992-м, когда танковый парк насчитывал четыре поврежденных Т-34 времен Второй мировой. Большая часть боевой техники — советского и российского производства: боевые машины пехоты БМП-2, многоцелевые гусеничные тягачи МТ-ЛБ, бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80. Кроме того, Македония закупила в Германии чуть более сотни бронеавтомобилей TM-170 Hermelin, десять БТР ELBO Leonidas-2 в Греции и три десятка устаревших гусеничных транспортеров M113 в США.

Артиллерия представлена российскими реактивными "Градами" и ствольными гаубицами М-30, а также американскими пушками М2А1. В военно-воздушных силах Македонии — исключительно вертолеты. Тактической, а тем более стратегической авиации нет. Роль ударных машин играют шесть транспортно-боевых Ми-24, купленных у Украины и модернизированных израильской фирмой Elbit. Также имеются шесть Ми-17 и несколько американских Bell UH-1.

Особняком в вооруженных силах держатся "Волки" ("Волци") — элитное подразделение, сформированное в 1994 году. Македонский спецназ имеет богатый боевой опыт и регулярно участвует в совместных военных учениях с такими грандами, как американские "зеленые береты", немецкие KSK и британские SAS. Отметились они и в родном регионе — выполняли тайные операции за рубежом во время балканских войн.

Единый фронт

Вооруженные силы Македонии — малочисленные, испытывающие нехватку широкой номенклатуры техники и оборудования, слабо приспособленные для переброски на большие расстояния. Тем не менее генсек НАТО Йенс Столтенберг не скрывал радости, когда узнал итоги референдума.

"НАТО нуждается в Македонии, чтобы организация чувствовала себя динамично развивающейся, — считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Македонию подталкивают сделать так, чтобы в Европе усилилось американское и британское военное присутствие. К сожалению, страна за страной проходят через это. НАТО берет под контроль Европу, причем в интересах США. Нет сомнений в том, что подобного рода процессы продолжатся и в отношении других стран. На очереди та же самая Украина".

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. "Руководство НАТО гнет свою линию, создавая у наших западных границ сплошной "забор", — пояснил он РИА Новости. — В прошлом году приняли Черногорию, еще одну балканскую страну. Таким образом, альянс отрезал Сербию, потенциальную союзницу России, от Адриатического моря. Македония — сухопутное государство, граничащее с членами НАТО — Грецией, Болгарией и Албанией. То есть альянс формирует единый фронт. Я не исключаю, что Македония понадобится, если американцы вдруг решат выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Эта страна хорошо подойдет для размещения американских ракет — подлетное время до крупных российских городов совсем небольшое. Возможно, здесь появятся и элементы глобальной ПРО США".

Очевидно, что Македония — лакомый кусок не только для военных, но и для оружейного бизнеса. Парк техники, по большей части советско-российского производства, придется менять на западные вооружения. Впрочем, частично это уже сделано: македонские военнослужащие давно пользуются западной "стрелковкой": американскими автоматами M4 и пулеметами М240, немецкими пистолетами-пулеметами H&K MP5, чешскими пистолетами CZ 75. Замена танкового парка обойдется несравненно дороже. Найдутся ли у небольшой страны ресурсы и желание тратиться на военное "железо", пока неясно.