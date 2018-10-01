В России начинается осенний призыв

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России стартовал осенний призыв на военную службу, в рамках которого армию должны пополнить 132,5 тысячи человек.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 132 500 человек", — говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Об особенностях призыва на пресс-конференции в Курске в день начала осенней призывной кампании расскажет начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

С каждым годом число людей, призываемых на военную службу, сокращается. Так, осенью 2017 года были призваны 134 тысячи человек, а в аналогичный период 2016 года — 152 тысячи. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава контрактниками.

Как и ранее, в 2017 году призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с каждым годом падает число уклонистов от военной службы. По данным военного ведомства, это является результатом работы, которую проводят с допризывной молодежью на всех уровнях.