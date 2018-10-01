В России начинается осенний призыв

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России стартовал осенний призыв на военную службу, в рамках которого армию должны пополнить 132,5 тысячи человек.
Об особенностях призыва на пресс-конференции в Курске в день начала осенней призывной кампании расскажет начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
Как и ранее, в 2017 году призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что с каждым годом падает число уклонистов от военной службы. По данным военного ведомства, это является результатом работы, которую проводят с допризывной молодежью на всех уровнях.