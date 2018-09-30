Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. В морских сражениях мировых войн тяжелобронированные линкоры предназначались для нанесения главных ударов. Крупнейшие представители этого класса несли на борту десятки орудий самого разного калибра. Однако с развитием авиации они уже не могли противостоять бомбардировщикам и торпедоносцам противника, и их постепенно вытеснили более скоростные и маневренные ракетные крейсеры. РИА Новости рассказывает о пяти самых вооруженных надводных кораблях XX века.
Императорский калибр
Японский суперлинкор "Ямато" — крупнейший корабль, построенный в годы Второй мировой войны. Гигант длиной около 250 метров и водоизмещением более 70 тысяч тонн вошел в состав императорского флота в 1941 году. Японцы постарались сделать из него настоящую плавучую крепость.
Однако в полную силу весь этот арсенал японские моряки так и не использовали. "Ямато" погиб в апреле 1945-го в Восточно-Китайском море, когда шел к острову Окинава для нанесения удара по американскому десанту. На исполинский корабль обрушились почти три сотни самолетов. Атака следовала за атакой. Корпус корабля поразили около десятка торпед и столько же авиационных бомб. Предсмертная агония линкора закончилась мощнейшим взрывом: когда израненный корабль уже завалился на левый борт, сдетонировали 500 тонн взрывчатки в пороховых погребах главного калибра. Вместе с "Ямато" погиб почти весь его экипаж — две с половиной тысячи моряков.
Железный "Бисмарк"
Немецкий линейный крейсер "Бисмарк" спустили на воду в феврале 1939-го. Корабль задумывался как океанский рейдер с задачами одиночного поиска боевых кораблей и транспортных судов, а также нарушения коммуникаций противника.
На борту "Бисмарка" размещались восемь 380-миллиметровых орудий главного калибра, двенадцать вспомогательных — калибра 150 миллиметров и зенитная артиллерия. Всем башням главного калибра немцы дали имена: кормовые — "Цезарь" и "Дора", носовые — "Антон" и "Брюн". Система управления огнем линкора считалась одной из лучших в мире, а огромные снаряды пробивали 350-миллиметровую броню с расстояния в 20 километров. При водоизмещении 50 тысяч тонн "Бисмарк" развивал рекордную для кораблей такого класса скорость в 30 узлов.
"Гранитный" атомоход
Двадцать пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Кинжал", "Оса-М" и системы большой дальности С-300Ф, артиллерийские установки "Кортик" и АК-630, противолодочные ракетно-торпедные 533-миллиметровые комплексы "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическая двуствольная пушка АК-130 — на борту российского тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" уместился арсенал, которого хватит на небольшую армию.
Второй однотипный крейсер "Адмирал Нахимов" проходит глубокую модернизацию, которая завершится в 2021-м. Как ожидается, именно "Орланы" первыми получат на вооружение перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон". Это противокорабельное оружие недосягаемо для современных средств ПВО любого вероятного противника.
Плавучая "ракетница"
Американские крейсеры класса "Тикондерога" по праву считаются одними из самых вооруженных надводных кораблей в мире: они могут нести до 122 ракет разных типов — SM-2, SM-6 и SM-3, RIM-17 "Си Спэрроу", "Томагавки" и противоподлодочные ракеты ASROC. Для борьбы с надводными кораблями предназначены восемь пусковых установок ракет "Гарпун" и два трехтрубных 324-миллиметровых торпедных аппарата. От атак с воздуха прикрывают 20-миллиметровые зенитные автоматы "Фаланкс". Кроме того, корабль вооружен двумя 127-миллиметровыми артиллерийскими установками Mk45.
Гроза авианосцев
Российский гвардейский крейсер "Москва" проекта 1164 "Атлант" несет 16 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", поражающих надводные цели на дистанции до 700 километров. За противовоздушную оборону крейсера отвечают восемь зенитных ракетных комплексов С-300Ф "Форт" с боезапасом в 64 ракеты. Для борьбы с воздушными целями на малой дистанции в арсенале "Москвы" — две зенитные установки "Оса-М" и сорок ракет для них. Артиллерия представлена спаренной установкой АК-130 калибра 130 миллиметров.
За участие в сирийской операции флагман Черноморского флота награжден орденом Нахимова. В составе ВМФ еще два таких корабля: "Маршал Устинов" служит на Северном флоте, крейсер "Варяг" охраняет восточные рубежи страны.