Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. В морских сражениях мировых войн тяжелобронированные линкоры предназначались для нанесения главных ударов. Крупнейшие представители этого класса несли на борту десятки орудий самого разного калибра. Однако с развитием авиации они уже не могли противостоять бомбардировщикам и торпедоносцам противника, и их постепенно вытеснили более скоростные и маневренные ракетные крейсеры. РИА Новости рассказывает о пяти самых вооруженных надводных кораблях XX века.

Императорский калибр



Японский суперлинкор "Ямато" — крупнейший корабль, построенный в годы Второй мировой войны. Гигант длиной около 250 метров и водоизмещением более 70 тысяч тонн вошел в состав императорского флота в 1941 году. Японцы постарались сделать из него настоящую плавучую крепость.

Главный калибр "Ямато" — девять 460-миллиметровых орудий, способных поразить цель полуторатонными снарядами на дистанции 42 километра. На линкор также установили четыре трехствольные башни с пушками калибра 155 миллиметров, двенадцать двуствольных 127-миллиметровых и полторы сотни 25-миллиметровых зениток.

Однако в полную силу весь этот арсенал японские моряки так и не использовали. "Ямато" погиб в апреле 1945-го в Восточно-Китайском море, когда шел к острову Окинава для нанесения удара по американскому десанту. На исполинский корабль обрушились почти три сотни самолетов. Атака следовала за атакой. Корпус корабля поразили около десятка торпед и столько же авиационных бомб. Предсмертная агония линкора закончилась мощнейшим взрывом: когда израненный корабль уже завалился на левый борт, сдетонировали 500 тонн взрывчатки в пороховых погребах главного калибра. Вместе с "Ямато" погиб почти весь его экипаж — две с половиной тысячи моряков.

© AP Photo Японский линкор "Ямато", попавший под бомбардировку в заливе Лейте © AP Photo Японский линкор "Ямато", попавший под бомбардировку в заливе Лейте

Железный "Бисмарк"



Немецкий линейный крейсер "Бисмарк" спустили на воду в феврале 1939-го. Корабль задумывался как океанский рейдер с задачами одиночного поиска боевых кораблей и транспортных судов, а также нарушения коммуникаций противника.

На борту "Бисмарка" размещались восемь 380-миллиметровых орудий главного калибра, двенадцать вспомогательных — калибра 150 миллиметров и зенитная артиллерия. Всем башням главного калибра немцы дали имена: кормовые — "Цезарь" и "Дора", носовые — "Антон" и "Брюн". Система управления огнем линкора считалась одной из лучших в мире, а огромные снаряды пробивали 350-миллиметровую броню с расстояния в 20 километров. При водоизмещении 50 тысяч тонн "Бисмарк" развивал рекордную для кораблей такого класса скорость в 30 узлов.

© AP Photo Линкор "Бисмарк" после боя в Датском проливе © AP Photo Линкор "Бисмарк" после боя в Датском проливе

"Гранитный" атомоход



В свое первое и последнее плавание линкор вышел 18 мая 1941-го. В паре с тяжелым крейсером "Принц Ойген" он должен был уничтожить британский конвой в Атлантике. Однако англичане раскрыли планы немецкого командования и отправили навстречу целый флот. В Датском проливе "Бисмарк" наткнулся на флагман британских ВМС крейсер "Худ" и потопил его огнем бортовой артиллерии. Получив в бою серьезные повреждения, корабль направился на ремонт во французский порт Сен-Назер, но так туда и не дошел. Англичане настигли его в семистах милях от побережья и атаковали с моря и воздуха. После нескольких часов сопротивления "Бисмарк" затонул вместе с экипажем.

Двадцать пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Кинжал", "Оса-М" и системы большой дальности С-300Ф, артиллерийские установки "Кортик" и АК-630, противолодочные ракетно-торпедные 533-миллиметровые комплексы "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическая двуствольная пушка АК-130 — на борту российского тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" уместился арсенал, которого хватит на небольшую армию.

Корабли проекта 1144 "Орлан" создавались для уничтожения авианосных групп противника, одиночных и групповых целей, защиты флотских соединений от атак подводных лодок и нападений с воздуха. Всего построили четыре таких корабля. В настоящее время "Петр Великий" — единственный действующий представитель проекта "Орлан" в составе ВМФ России.

Второй однотипный крейсер "Адмирал Нахимов" проходит глубокую модернизацию, которая завершится в 2021-м. Как ожидается, именно "Орланы" первыми получат на вооружение перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон". Это противокорабельное оружие недосягаемо для современных средств ПВО любого вероятного противника.

Плавучая "ракетница"



Американские крейсеры класса "Тикондерога" по праву считаются одними из самых вооруженных надводных кораблей в мире: они могут нести до 122 ракет разных типов — SM-2, SM-6 и SM-3, RIM-17 "Си Спэрроу", "Томагавки" и противоподлодочные ракеты ASROC. Для борьбы с надводными кораблями предназначены восемь пусковых установок ракет "Гарпун" и два трехтрубных 324-миллиметровых торпедных аппарата. От атак с воздуха прикрывают 20-миллиметровые зенитные автоматы "Фаланкс". Кроме того, корабль вооружен двумя 127-миллиметровыми артиллерийскими установками Mk45.

Гроза авианосцев



"Тикондероги" поступили на вооружение ВМС США в начале 1980-х, и до сих пор это главная ударная сила. В строю 22 корабля из 27 построенных. Каждый оснащен боевой информационно-управляющей системой "Иджис". Экипаж — 387 моряков вместе с 33 офицерами. Крейсер способен преодолевать до 3300 миль на скорости до 30 миль в час. "Тикондероги" — универсальные боевые корабли, действующие как самостоятельно, так и в составе авианосной ударной группы.

Российский гвардейский крейсер "Москва" проекта 1164 "Атлант" несет 16 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", поражающих надводные цели на дистанции до 700 километров. За противовоздушную оборону крейсера отвечают восемь зенитных ракетных комплексов С-300Ф "Форт" с боезапасом в 64 ракеты. Для борьбы с воздушными целями на малой дистанции в арсенале "Москвы" — две зенитные установки "Оса-М" и сорок ракет для них. Артиллерия представлена спаренной установкой АК-130 калибра 130 миллиметров.

"Москва" считается самым воюющим кораблем ВМФ России. Так, в августе 2008-го крейсер держал под прицелом побережье Грузии. Неоднократно выполнял боевые задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

За участие в сирийской операции флагман Черноморского флота награжден орденом Нахимова. В составе ВМФ еще два таких корабля: "Маршал Устинов" служит на Северном флоте, крейсер "Варяг" охраняет восточные рубежи страны.