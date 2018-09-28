На учениях в Забайкалье применили новую тактику обороны

ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Новая тактика с созданием совместных огнеметно-гранатометных групп и их применением на узких участках фронта, разработанная в Восточном военном округе, впервые применена на учениях мотострелков в Забайкалье, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

Уточняется, что в тактических учениях с мотострелковым соединением принимали участие около одной тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

"В Забайкалье на учениях применена новая тактика с созданием огнеметно-гранатометных групп и их применения на узких участках фронта. В ходе ведения маневренной обороны впервые для противодействия штурмовым отрядам были созданы сводные подразделения из гранатомётчиков и огнемётчиков, способные создать высокую плотность прицельного огня на близких дистанциях с атакующей "вражеской" бронетехникой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у каждого военнослужащего имелся повышенный боекомплект, что позволило гарантированно уничтожить условную живую силу и бронетехнику атакующей стороны.

"За пять минут учебного боя было израсходовано более 300 гранат и выстрелов к гранатометам РПГ-7 и реактивным пехотным огнеметам РПО-А "Шмель", превратив макеты бронетехники в "решето", — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что новая тактика разработана на основании анализа опыта современных военных конфликтов и призвана увеличить возможности мотострелковых соединений.