Россия предлагает странам Африки обслуживание вертолетов в ЮАР

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Россия предлагает использование сервисного центра по обслуживанию вертолетов в ЮАР африканским странам южнее Сахары, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

"Центр создан давно, поставлен минимально необходимый комплект оборудования. Обсуждаем возможность его расширения. Пока стоит вопрос в том, чем его загружать — ведем переговоры со странами южнее Сахары, мы всем нашим партнерам предлагаем использовать данный центр", — сказал Чечиков на выставке ADEX-2018.

Сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства открыли в 2013 году. Его строили "Вертолеты России" совместно с южноафриканской компанией Denel Aviation. Тогда же отмечалось, что парк вертолетов российского производства в Африке насчитывает около 600 машин Ми-8/17 и Ка-32.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.