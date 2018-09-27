Россия предлагает странам Африки обслуживание вертолетов в ЮАР

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Россия предлагает использование сервисного центра по обслуживанию вертолетов в ЮАР африканским странам южнее Сахары, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.
Сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства открыли в 2013 году. Его строили "Вертолеты России" совместно с южноафриканской компанией Denel Aviation. Тогда же отмечалось, что парк вертолетов российского производства в Африке насчитывает около 600 машин Ми-8/17 и Ка-32.
Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.