В Алма-Ате пройдут международные учения "Чистое небо-2018"

Военнослужащий во время военных учений. Архивное фото

Военнослужащий во время военных учений. Архивное фото

АЛМА-АТА, 27 сен — РИА Новости. Международные учения "Чистое небо-2018" с участием представителей Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии проходит в Алма-Ате, сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Как сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе оборонного ведомства, учения проходят под руководством главнокомандующего силами воздушной обороны вооруженных сил Казахстана генерал-майора авиации Нурлана Карбенова.

"Основной темой учения стала подготовка и ведение боевых действий дежурным по противовоздушной обороне силами Центрально-Азиатского региона в Объединенной системе противовоздушной обороны государств-участников СНГ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на учениях рассматриваются вопросы совершенствования слаженности органов военного управления войск (сил) объединённой системы ПВО государств-участников СНГ в Центрально-Азиатском регионе, повышения выучки и натренированности боевых расчетов экипажей в ходе выполнения боевых задач.

По итогам учений их участниками будут проведены исследования проблемных вопросов по управлению, взаимодействию и обеспечению в создании объединенной группировки ПВО в Центрально-Азиатском регионе.