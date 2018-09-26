Борисов рассказал о значимости новых разработок для вооружения России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российское вооружение в мире считали устаревшим, но новые разработки, представленные в марте, показали, что это не так, заявил вице-премьер Юрий Борисов на конференции в МГТУ им. Баумана.

"Что греха таить, российскую промышленность, оборонную промышленность, все наши достижения недооценивали во всем мире — все старое, ржавое, ракеты не летают, ничего не работает. Но этими работами (новыми вооружениями — ред.) продемонстрировано всему миру, что с Россией стоит считаться и считаться серьезно", — сказал он.