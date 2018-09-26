Су-25 и Су-24М нанесли удары по "террористам" в ходе учений в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сен – РИА Новости. Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплению условных террористов в ходе учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там отметили, что Су-24М нанесли удар по передовым позициям "террористов", тогда как две пары штурмовиков Су-25 с высоты 1500 метров выполнили пуск неуправляемых ракет по обнаруженному ранее пункту управления незаконного бандформирования.

По легенде учений, крупные террористические формирования осуществляют переход государственной границы Киргизии для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра "Исламского государства"* на территории Киргизии.

Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения вооруженных сил Киргизии и РФ (Центрального военного округа).

Согласно плану проведения учений, в третьем этапе принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-24, реактивные системы залпового огня "Град", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", артиллерийские комплексы "Мста-Б", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также различные виды бронетанковой техники. Всего в учениях задействовано около двух тысяч военнослужащих России и Киргизии и почти 400 единиц техники.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.