Су-25 и Су-24М нанесли удары по "террористам" в ходе учений в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сен – РИА Новости. Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплению условных террористов в ходе учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Там отметили, что Су-24М нанесли удар по передовым позициям "террористов", тогда как две пары штурмовиков Су-25 с высоты 1500 метров выполнили пуск неуправляемых ракет по обнаруженному ранее пункту управления незаконного бандформирования.
По легенде учений, крупные террористические формирования осуществляют переход государственной границы Киргизии для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра "Исламского государства"* на территории Киргизии.
Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения вооруженных сил Киргизии и РФ (Центрального военного округа).
Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.