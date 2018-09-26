Ту-95МС пролетели над укрепрайоном "террористов" в ходе учений в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА, 26 сен – РИА Новости. Пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС пролетела над районом проведения контртеррористической операции для предотвращения эскалации возможного конфликта в ходе учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
После пролета стратегов командующий объединенной группировкой войск принял решение провести наземную и воздушную разведку местности для уточнения боевой задачи на наступление. Данную задачу выполнил фронтовой разведчик Су-24МР.
По легенде учений, крупные незаконные вооруженные формирования террористической направленности осуществляют переход государственной границы Кыргызстана для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра ИГ* на территории Киргизии.
Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации (Центрального военного округа).
Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.