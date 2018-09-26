Ту-95МС пролетели над укрепрайоном "террористов" в ходе учений в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА, 26 сен – РИА Новости. Пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС пролетела над районом проведения контртеррористической операции для предотвращения эскалации возможного конфликта в ходе учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

После пролета стратегов командующий объединенной группировкой войск принял решение провести наземную и воздушную разведку местности для уточнения боевой задачи на наступление. Данную задачу выполнил фронтовой разведчик Су-24МР.

По легенде учений, крупные незаконные вооруженные формирования террористической направленности осуществляют переход государственной границы Кыргызстана для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра ИГ* на территории Киргизии.

Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации (Центрального военного округа).

Согласно плану проведения учений, в третьем этапе принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-24, реактивные системы залпового огня "Град", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", артиллерийские комплексы "Мста-Б", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также различные виды бронетанковой техники. Всего в учениях задействовано около двух тысяч военнослужащих России и Киргизии и почти 400 единиц техники.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.