МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Военнослужащие Северного флота впервые применили береговой ракетный комплекс "Бастион" в ходе тактических учений в Арктике в районе архипелага Новосибирские острова, сообщил представитель флота Вадим Серга.

"Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья РФ с выполнением ракетных стрельб. Впервые в ходе тактического учения в Арктике был применен береговой ракетный комплекс "Бастион", поставленный на вооружение тактической группы Северного флота, несущей боевое дежурство на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова)", — сообщил Серга.

Командующий Северным флотом, адмирал Николай Евменов, подводя предварительные итоги учения, рассказал, что расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" успешно выполнил ракетную стрельбу по морской мишенной позиции, находящейся на удалении более 60 километров. Он отметил, что успешное выполнение стрельб подтверждает готовность ракетного комплекса эффективно нести боевое дежурство в Арктике.

Представитель Севфлота добавил, что ракетная стрельба по морской мишени в акватории моря Лаптевых, имитирующей отряд кораблей условного противника, была выполнена с побережья острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс".

Серга рассказал, что ранее Севфлот использовал в качестве основного берегового ракетного комплекса БРК "Рубеж". "В конце августа в ходе тактического учения он был успешно применён и поразил двумя ракетами "Термит" мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 километров от берега", — отметил он.