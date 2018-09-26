В РВСН началась комплексная проверка Татищевского ракетного соединения

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Контрольно-комплексная проверка Татищевского ракетного соединения стартовала в Ракетных войсках стратегического назначения, сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Татищевского ракетного соединения", — говорится в сообщении.

Среди основных целей проверки — оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на текущий учебный год.

Кроме того, комиссия командования РВСН проверит состояние боевой подготовки и слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. "В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе учений военнослужащие отработают вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника и противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещение об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального и Южного военных округов.

Основная цель учения — совершенствование практических навыков командования и управления в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения.