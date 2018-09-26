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Безопасность

Провал "восстания машин". Как компьютер чуть не начал ядерную войну

(обновлено: 08:08 26.09.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКомандный пункт многофункциональной радиолокационной станцииКомандный пункт многофункциональной радиолокационной станции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Пронзительный рев сигнала боевой тревоги взрывает привычную тишину центрального командного пункта системы предупреждения о ракетном нападении. Спутник засек старт межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен" с территории США, а значит, на ответно-встречный удар остается не более 40 минут. Тридцать пять лет назад подполковник Станислав Петров, оперативный дежурный ЦКП СПРН в подмосковном Серпухове-15, принял решение, спасшее мир от ядерной войны. О событиях той судьбоносной ночи — в материале РИА Новости.

Четыре "Минитмена"

Радиолокационная станции системы противоракетной обороны Дон-2Н в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Спутниковую систему обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США "Око" приняли на вооружение и поставили на боевое дежурство в конце 1982 года. Советский Союз теперь узнал бы о ядерной атаке в считаные секунды: космические аппараты с помощью мощной оптики и инфракрасных датчиков засекли бы яркий факел ракеты, стартующей из шахты. Конечно, эту информацию еще должны были подтвердить операторы РЛС надгоризонтного наблюдения, однако именно спутники системы "Око" запускали маховик, поднимавший в ружье силы ядерного сдерживания СССР.

К осени 1983-го система была еще сыроватой, а работавшие с ней специалисты не успели набраться достаточного опыта. Однако многочисленные симуляции начала ядерной войны, проведенные в ЦКП за неполный год, сделали свое дело: как показали дальнейшие события, его офицеры действовали правильно. Вечером 25 сентября подполковник Станислав Петров заступил на пост оперативного дежурного. Контролировать исправность космических аппаратов системы входило в его обязанности. По сути, именно на плечи дежурного ложилась тяжелая ответственность — верить или не верить показаниям орбитального "Ока", если оно вдруг что-то обнаружит.

© AP Photo / U.S. Air ForceИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

И система засекла пуск ракеты — 26 сентября в 00:15. На большой электронной карте США, установленной в ЦКП, замерцала точка старта — одна из военных баз на Западном побережье США. Петров немедленно объявил боевую тревогу, приказав дежурной смене проверить состояние всех систем и подтвердить визуальное наличие цели. Однако на экранах видеоконтрольных устройств (ВКУ), которые уже должны были передать изображение яркого факела ракеты, выходящей из шахты, все было в порядке. Никаких вспышек и огненных хвостов. А спутники системы "Око" спустя мгновения сообщили о втором, третьем и четвертом пусках МБР "Минитмен" из той же точки. И вновь операторы ВКУ не подтвердили эту информацию.

Здание Министерства обороны РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Минобороны получил два новейших спутника СПРН
Полной картины не складывалось. Единичные запуски ракет никак не вписывались в схему массированного нападения. Сторона, наносящая первый удар в ядерной войне, бьет всеми средствами сразу: сотнями МБР из подземных шахт и с подводных лодок, крылатыми ракетами с кораблей и самолетов. Ядерная триада задействуется в полную мощь, чтобы максимально ослабить ответно-встречный или ответный удар противника. Четыре "Минитмена" уж точно не могли нанести стратегическим силам Советского Союза невосполнимый урон, а ограниченное по масштабу нападение стало бы для США самоубийственным. Кроме того, данные со спутников не подтверждались радиолокационными станциями надгоризонтного обзора. В противном случае информация о нападении была бы немедленно доведена до военного и политического руководства страны.

Сила интуиции

Модернизированная противоракета системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© Минобороны РФ
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Подполковник Петров быстро проанализировал ситуацию и принял решение: передать наверх сообщение о ложном срабатывании СПРН. Страшно представить, что бы произошло, поддайся он панике. Из соображений военной секретности и политической целесообразности об этой истории общественность узнала лишь через десять лет, когда о ней вкратце рассказал экс-командующий Войсками противоракетной и противокосмической обороны СССР генерал-полковник Юрий Вотинцев.

"Причиной произошедшего стала недоработка боевой программы для условий повышенной солнечной активности, — писал он в 1993 году в "Военно-историческом журнале". — К счастью, в то время обязанности оперативного дежурного на КП системы выполнял настоящий профессионал — заместитель начальника отдела боевых алгоритмов и программ подполковник-инженер Станислав Петров. Мгновенно проанализировав и оценив обстановку, он не допустил выдачи ложной информации на командный пункт СПРН. Приказом министра обороны по этому чрезвычайному факту была назначена комиссия под председательством первого заместителя начальника Генерального штаба".

Выяснилось, что советский спутник обмануло солнце. Предполагаемое место пуска МБР находилось на так называемом терминаторе — линии, отделяющей освещенную часть Земли от неосвещенной. Именно на этой контрастной границе света и тьмы солнечные лучи, отражающиеся от облаков, и засветили датчики космического "Ока". Компьютеры ошибочно приняли яркую вспышку за факел стартующей ракеты, о чем и сообщили Станиславу Петрову и его подчиненным. Но человек машине не поверил — опыт и интуиция оказались ценнее строчек машинного кода.

© AP Photo / Pavel GolovkinПодполковник Станислав Петров, распознавший в холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе
© AP Photo / Pavel Golovkin
Подполковник Станислав Петров, распознавший в холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе

"После той истории в сентябре 1983 года я стал смотреть на свою службу немного иными глазами, — записал позже слова героя публицист Дмитрий Лиханов, хорошо знавший Петрова. — С одной стороны, существует боевая программа, с другой — человек. Но ни одна боевая программа не сможет заменить твой мозг, глаза, наконец, просто интуицию. И вместе с тем имеет ли право человек самостоятельно принять решение, от которого, быть может, зависит судьба нашей планеты?"

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