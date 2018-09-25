В Арктике впервые применят на учениях береговой ракетный комплекс "Бастион"

Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений. Архивное фото

Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бастион" впервые задействуют в учениях российской армии в Арктике, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион", поставленный на вооружение тактической группы Северного флота на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, впервые выполнит ракетные стрельбы в рамках учения по обороне островной территории России в Арктике. Ракетные стрельбы будут выполняться по удаленной мишенной позиции, имитирующей отряд надводных кораблей условного противника", — сказал он.

Серга пояснил, что "Бастион", оснащенный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс", был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом и поставлен на вооружение тактической группы Северного флота.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении подразделений береговых войск Северного флота, выполняющих задачи боевого дежурства на острове, использовался БРК "Рубеж".