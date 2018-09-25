В Арктике впервые применят на учениях береговой ракетный комплекс "Бастион"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бастион" впервые задействуют в учениях российской армии в Арктике, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион", поставленный на вооружение тактической группы Северного флота на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, впервые выполнит ракетные стрельбы в рамках учения по обороне островной территории России в Арктике. Ракетные стрельбы будут выполняться по удаленной мишенной позиции, имитирующей отряд надводных кораблей условного противника", — сказал он.
Серга пояснил, что "Бастион", оснащенный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс", был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом и поставлен на вооружение тактической группы Северного флота.
Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении подразделений береговых войск Северного флота, выполняющих задачи боевого дежурства на острове, использовался БРК "Рубеж".