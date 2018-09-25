На учениях в Киргизии освободили "заложников" из "захваченного" самолета

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 сен — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии освободили "заложников" из захваченного "террористами" самолета на учениях "Иссык-Куль — Антитеррор-2018", передает корреспондент РИА Новости.

По легенде учений, в целях оказания влияния на принятие властями выгодных для международных террористических организаций решений, освобождения из мест лишения свободы своих сторонников, террористы захватили самолет с заложниками из числа граждан Киргизии.

Данный этап учений проводился в международном аэропорту "Иссык-Куль" с привлечением боевой авиации ВКС России.

В нем принимали участие подразделения Службы специального назначения Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и спецподразделения МВД республики. Минимизацию последствий условного теракта осуществляли сотрудники МЧС Киргизии.

Учения проходят в три этапа. Первый предполагал поиск и нейтрализацию "спящих ячеек" международных террористических организаций, а также предупреждение и пресечение готовящихся терактов. Он завершился в начале сентября. Второй, в ходе которого освобождали заложников из "захваченного террористами самолета", прошел 25 сентября, а заключительный пройдет 26 сентября.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводятся в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы. Они походят под эгидой Антитеррористического центра СНГ.