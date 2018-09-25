Российский фрегат "Адмирал Эссен" завершил визит в сицилийский порт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Эссен" завершил деловой заход в порт Мессины, который был приурочен к годовщине землетрясения 1908 года, сообщил глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
"Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" завершил программу делового захода в порт города Мессина на острове Сицилия (Италия) и продолжил выполнение задач в Средиземном море", — сказал Рулев.
Он также добавил, что экипаж корабля посетил памятник русским морякам и местные исторические достопримечательности Мессины.