Российский фрегат "Адмирал Эссен" завершил визит в сицилийский порт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Эссен" завершил деловой заход в порт Мессины, который был приурочен к годовщине землетрясения 1908 года, сообщил глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Визит российского корабля в итальянский порт был приурочен к 110-й годовщине разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на Мессину в 1908 году. Находившиеся тогда в гавани экипажи кораблей русского флота первыми пришли на помощь спасавшимся итальянским гражданам. Кроме того, по этому случаю в 2012 году в Мессине был торжественно открыт памятник в честь русских моряков, оказавших помощь пострадавшим.

"Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" завершил программу делового захода в порт города Мессина на острове Сицилия (Италия) и продолжил выполнение задач в Средиземном море", — сказал Рулев.

Он также добавил, что экипаж корабля посетил памятник русским морякам и местные исторические достопримечательности Мессины.