На учениях в Киргизии Су-25 посадили захваченный "террористами" самолет

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 сен – РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 принудили захваченный "террористами" самолет сесть на аэродроме "Иссык-Куль" в ходе учений "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", очередной этап которых проводится в Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе розыгрыша тактического эпизода экипажи российских штурмовиков Су-25 отработали задачу по принуждению к посадке захваченного условными террористами воздушного судна с заложниками", — сказали в пресс-службе.

По замыслу эпизода, воздушное судно, в роли которого выступил самолёт Ан-26, в полёте было захвачено условными террористами. "По тревоге были подняты штурмовики Су-25, которые настигли самолёт и принудили совершить посадку на ближайший аэродром", — добавили в ЦВО.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.