Двое против ветра. Как корабли ВМС Украины "прорывались" в Азовское море

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Два видавших виды корабля под желто-синими флагами неторопливо движутся между опорами Крымского моста. Параллельно следует "почетный эскорт" из катеров с российскими пограничниками, внимательно наблюдающими за странным дуэтом. Флотилия гордо входит в Азовское море и берет курс на Бердянск. В скором времени там, по словам киевских властей, появится полноценная военно-морская база. А "дерзко прорвавшаяся эскадра" станет ее основой.

"Знакомство" в шторм

"Донбасс" и "Корец" вышли в море из порта Одессы 20 сентября — через восемь дней после заявления командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Сергея Попко об усилении группировки Вооруженных сил на азовском направлении. Переброска "флотилии" общим водоизмещением чуть больше 6,5 тысячи тонн вызвала небывалый ажиотаж в украинских СМИ. Журналисты правительственных изданий расценили рутинное перебазирование двух невооруженных кораблей чуть ли не как крестовый поход Незалежной против "российского агрессора". Впрочем, в соцсетях от души посмеялись в комментариях под фотографиями горе-эскадры.

"Донбасс" спустили на воду в далеком 1969-м под обозначением "ПМ-9" ("Плавучая мастерская"). Корабль регулярно совершал переходы в Черное, Средиземное, Балтийское моря, заглядывал в Сирию, Тунис, Египет, Польшу. Решал задачи по поддержанию боеспособности и ремонту других кораблей ВМФ СССР во время дальних походов и боевых служб. После распада СССР и раздела Черноморского флота "ПМ-9" достался Украине под названием "Краснодон". В 2001-м корабль переименовали в "Донбасс". К тому времени он был на плаву уже 32 года.

"Донбасс" для украинских моряков и судостроителей оказался, мягко говоря, проблемной боевой единицей. В 2004-м он загорелся прямо на ремонтном предприятии в Севастополе — в результате выгорели 50 квадратных метров верхней палубы. Пожар тушили пять часов. А через три года корабль едва не погиб.

Одиннадцатого ноября 2007-го в Черном море разразился сильный шторм. Находившийся у причальной стенки Севастопольской бухты "Донбасс" сорвало со швартовых и швыряло по всей акватории. На борту не было дизельных генераторов и действующего главного двигателя, корабль удерживали лишь якоря, брошенные в центре бухты. Рано или поздно его выкинуло бы на берег или впечатало в другие суда, но на помощь пришел буксир "Корец", спущенный на воду в 1973-м. Он подставил свой борт под удар бывшей плавмастерской, что спасло как сам "Донбасс", так и соседей. Очевидно, аналогичную миссию буксир выполняет и сегодня — следит, чтобы старший товарищ опять чего-нибудь не натворил.

Видавший виды дуэт приблизился к берегам Крыма 21-22 сентября, где его взяли на сопровождение корабли береговой охраны погранслужбы ФСБ. Эскадре не мешали, но появление российских пограничников вызвало бурю возмущения у командования ВМС Украины. Особенно моряков огорчил разведывательный корабль "Приазовье", приблизившийся к "Донбассу" на дистанцию двух кабельтовых (около 450 метров), чем "грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию". О том, что украинская эскадра шла в исключительной экономической зоне России, само собой, не упоминается.

"Пока не дошли"

"Донбасс" и "Корец" миновали Крымский мост днем 23 сентября. Как сообщили журналистам в пресс-службе Росморречфлота, корабли украинских ВМС официально запросили разрешение на проход через пролив, им предоставили услуги лоцманов. Эскадру включили в состав каравана и на общих правах пропустили в Азовское море. Проще говоря, довели за руку до ворот, разрешили войти и дали провожатых. Разумеется, высокие флотские чины, отправившие два старых корабля в Бердянск, были бы очень рады агрессивным действиям российской стороны. Если бы эскадру попытались задержать, досмотреть или завернуть обратно, это дало бы Киеву повод для очередных криков "нас обижают!". Но погранслужба ФСБ и пальцем не тронула нежданных гостей, сведя на нет драматический эффект военно-морского спектакля.

© Фото : предоставлено очевидцем Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста © Фото : предоставлено очевидцем Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста

"Киевские власти обостряют ситуацию в районах возможного столкновения, наращивают свой потенциал, — сообщил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Кошкин. — В данной обстановке переброска кораблей в Азовское море, усиление корабельной группы, насколько способны Вооруженные силы Украины, — это, конечно же, стремление показать всему миру некие серьезные намерения. Это все политически разыгранные маневры, чтобы обратить на себя внимание Европы, США, создать видимость активных действий, чтобы получить новые финансовые транши и поддержку Запада".

Переброску контролировали с самого верха. Экипажи кораблей с успешным выходом в Азовское море поздравил лично президент Украины. "Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!" — написал Порошенко в фейсбуке. Впрочем, с благодарностью он явно поспешил — к вечеру понедельника "Донбасс" и "Корец" до Бердянска так и не добрались. Начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалык на вопрос журналистов туманно ответил: "Еще не дошли".