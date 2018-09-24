С-400 взяли под контроль небо над Черным морем

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" значительно усовершенствовал противовоздушную оборону Крыма, заявил газете Вооруженных сил России "Красная звезда" командир дивизиона подполковник Александр Таранов.

По его словам, после того как комплекс заступил на боевое дежурство, "граница по точкам стояния подразделений увеличила свои размеры", в результате площадь контроля воздушного пространства вокруг полуострова выросла.

"В настоящее время мы просматриваем в максимальном режиме все Черное море с северного и западного направлений", — подчеркнул военный.

На прошлой неделе под Евпаторией в районе села Уютное заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400 из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В январе 2017 года аналогичный ЗРК появился в Феодосии, спустя год – в Севастополе.

ЗРК С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты. Комплекс применяется против наземных объектов. С-400 способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.