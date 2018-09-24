В Минобороны прокомментировали решение о сертификации Ту-214

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сертификация Ту-214 расширит возможности наблюдательных полетов России, в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в понедельник.

Сертификация Ту-214ОН была проведена с 2 по 11 сентября, по итогам которой отчет об освидетельствовании был подписан 22 государствами-участниками за исключением США. В понедельник в Вене на полях Консультативной комиссии по Договору по открытому небу представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолета наблюдения Ту-214ОН.

"Сертификация нового самолета наблюдения позволяет нам расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов, в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады", — сообщил Рыжков.

Он добавил, что все имеющиеся на вооружении РФ типы самолетов наблюдения (Ан-ЗОБ, Ту-154М Лк-1 и Ту-214ОН) имеют допуск к выполнению наблюдательных полетов над территориями иностранных государств. Рыжков отметил, что подписание протокола было лишь вопросом времени, так как с технической стороны претензий к РФ нет.