В правительстве Москвы рассказали о хакерских атаках в день выборов мэра

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Почти 162 тысячи хакерских атак на ресурсы правительства Москвы отразили в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) в день выборов мэра 9 сентября, сообщили в пресс-службе департамента в понедельник.

"Департамент информационных технологий Москвы зарегистрировал 9 сентября 2018 года, в день выборов мэра, 161 925 атак на ресурсы правительства Москвы", — говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, наибольшая часть атак была реализована зараженными машинами, организованными в контролируемые сети с использованием вредоносного программного обеспечения EthernalBlue, которое эксплуатирует уязвимость в операционных системах Windows. Другая значимая часть атак являлась попытками эксплуатации уязвимостей сетевого оборудования.

По словам замруководителя ДИТ Александра Горбатько, специалисты департамента были готовы к нештатным ситуациям и успешно справились с атаками на ресурсы.

"Кроме того, были отражены 50 сетевых атак на компьютеры, которые участвовали в наблюдении за выборами. Обнаружены и предотвращены 75 попыток пронести вредоносное программное обеспечение на внешних устройствах на избирательные участки, а также устранены попытки получить доступ к Единому центру хранения данных, в котором хранятся записи с камер городского видеонаблюдения", — отметил Горбатько.