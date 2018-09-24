Подразделения ПВО отразили налет условного противника под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен – РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, отразили массированную атаку самолетов условного противника в ходе тактических учений в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По замыслу учений, дежурными расчетами был обнаружен массовый подлет авиации условного противника. "Расчетами ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М1" цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения все объекты были уничтожены", — сказал Астафьев.
Авиацию условного противника имитировали более 60 мишеней, в том числе мишени "Саман" и "Пенсне", характерные для низколетящих и высокоскоростных целей.
Основная задача лагерных сборов – совершенствование полевой выучки специалистов ПВО и боевой слаженности подразделений при отражении воздушных ударов, закрепление навыков работы личного состава на новых и модернизированных образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления.