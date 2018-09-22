Корабли ЮВО провели боевые стрельбы в Каспийском море

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ударная группа кораблей Каспийской флотилии провела боевые стрельбы в акватории Каспийского моря в рамках проверки боеготовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Корабельная ударная группа Каспийской флотилии Южного военного округа провела боевые стрельбы в морском полигоне в акватории Каспийского моря. Ракетный корабль "Дагестан" и малый ракетный корабль "Углич" отразили ракетный удар надводных морских сил условного противника, а затем выполнили электронные пуски "Калибров", уничтожив его носители высокоточного оружия", — сказал он.

По словам Астафьева, корабли также выполнили поиск и уничтожение мин, отразили воздушные удары авиации условного противника, а также выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим надводные и наземные объекты.

"В тактическом учении с боевой стрельбой приняли участие экипажи 15-ти боевых кораблей флотилии", — добавил Астафьев.

Ранее в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в рамках проверки боеготовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова была объявлена учебная тревога. В проверке задействован весь личный состав Каспийской флотилии.